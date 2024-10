Addio a Paul Di’Anno, il primo cantante degli Iron Maiden è morto a 66 anni (Di martedì 22 ottobre 2024) Nonostante i suoi gravi problemi di salute, che lo hanno costretto a esibirsi su una sedia a rotelle, Paul ha continuato a fare concerti, totalizzando oltre 100 spettacoli nell’ultimo anno Vanityfair.it - Addio a Paul Di’Anno, il primo cantante degli Iron Maiden è morto a 66 anni Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Nonostante i suoi gravi problemi di salute, che lo hanno costretto a esibirsi su una sedia a rotelle,ha continuato a fare concerti, totalizzando oltre 100 spettacoli nell’ultimo anno

Musica in lutto - addio a Paul Di’Anno : con gli Iron Maiden ha fatto la storia del metal - Paul è morto nella sua casa a Salisbury all’età di 66 anni. Era la voce dei primi due album degli Iron Maiden: “Iron Maiden” del 1980 e “Killers” del 1981. Nato a Chingford, nell’East London, il 17 maggio 1958, Paul è diventato famoso come cantante della band inglese Heavy Metal, Iron Maiden, tra il 1978 e il 1981. (Thesocialpost.it)

Addio A Paul Di'Anno - voce dei primi due leggendari album degli Iron Maiden - Dopo aver lasciato gli Iron Maiden, Paul Di'Anno ha avuto una lunga e movimentata carriera discografica con Battlezone e Killers, oltre a numerose pubblicazioni da solista e apparizioni come ospite. La sua voce potente, il suo stile hard blues ha caratterizzato quei due dischi che sono storia dell'heavy metal, due degli album più iconici del genere, pietre miliari apprezzate da generazioni di ... (Panorama.it)

Addio a Paul Di’Anno - prima voce degli Iron Maiden - «Il suo primo album retrospettivo sulla carriera, The Book of the Beast, è uscito nel settembre 2024 e contiene i momenti salienti delle sue registrazioni avvenute dopo aver lasciato gli Iron Maiden. Conquest Music è orgogliosa di aver avuto Paul Di’Anno nella nostra famiglia di artisti e chiede alla sua schiera di fan di alzare un bicchiere in sua memoria», recita una nota della casa ... (Open.online)