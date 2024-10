Una donna cepagattese partorisce in casa la piccola Cecilia: “Nelle ultime settimane non sono mancati pareri non richiesti” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Lo scorso venerdì sera, 18 ottobre, è nata nella tranquillità della sua casa alle ore 3.33 la piccola Cecilia. Mamma Elisa e papà Giuseppe di Cepagatti hanno dato il benvenuto alla terza figlia, una bimba nata a 40 settimane e 4 giorni, di 3.580 kg di peso e lunga 52 cm.“Nelle scorse Ilpescara.it - Una donna cepagattese partorisce in casa la piccola Cecilia: “Nelle ultime settimane non sono mancati pareri non richiesti” Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Lo scorso venerdì sera, 18 ottobre, è nata nella tranquillità della suaalle ore 3.33 la. Mamma Elisa e papà Giuseppe di Cepagatti hanno dato il benvenuto alla terza figlia, una bimba nata a 40e 4 giorni, di 3.580 kg di peso e lunga 52 cm.“scorse

