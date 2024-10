Gaeta.it - Tor Tre Teste ospita “I sabati della sostenibilità ambientale”: un evento per promuovere la mobilità green

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel cuore del quartiere Tor Tre, a Roma, si svolgerà il 26 ottobre 2024 “I”, un’iniziativa ideata da La Rigenera, con l’obiettivo di diffondere la culturasostenibile e delle energie rinnovabili. L’, che si svolgerà in via G. Candiani 65/67, si protrarrà dalle 9:30 fino alle 17:30, offrendo ai partecipanti l’opportunità di scoprire le ultime novità nel settoreelettrica e delle soluzioni ecologiche. Unper sensibilizzare sulla“I” rappresentano un’importante occasione di informazione e approfondimento su tematiche cruciali per il futuro del nostro pianeta.