Settimana con l' ombrello | nuove piogge su diverse regioni torna il maltempo intenso

Roma - Il maltempo non molla la presa: piogge e temporali su buona parte dell'Italia, in particolare nelle isole maggiori e sulla fascia tirrenica. Il vortice di bassa pressione che ha già causato numerosi disagi al Nord, in particolare con l'alluvione in Emilia Romagna, e al Sud tra Sicilia e Calabria, non si attenuerà nei prossimi giorni. Sarà ancora presente su buona parte del Paese, con la possibilità di nuove piogge e temporali che, pur non essendo intensi come i precedenti, potranno risultare localmente moderati. Le aree maggiormente a rischio sono quelle delle isole maggiori, la fascia tirrenica centrale e alcune parti del Nord. Parallelamente, una nuova perturbazione atlantica si sta preparando a entrare in scena a metà Settimana, con una profonda saccatura che raggiungerà l'Europa occidentale e porterà ulteriori precipitazioni sul nostro Paese.

