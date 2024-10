Primo corso di laurea magistrale in scienze dell’alimentazione alla Tuscia: la cerimonia dei laureati (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’Università degli Studi della Tuscia ha celebrato un importante traguardo con la prima cerimonia di laurea dei neolaureati del corso di laurea magistrale in scienze dell’alimentazione e della Nutrizione Umana. Questo nuovo percorso formativo, interdipartimentale tra DEB e DIBAF, è stato progettato per rispondere alle crescenti esigenze del settore della nutrizione e della sicurezza alimentare. I dieci studenti che hanno concluso con successo il loro programma di studi sono rappresentativi di un futuro professionale dedicato e qualificato in un campo di crescente importanza globale. Gaeta.it - Primo corso di laurea magistrale in scienze dell’alimentazione alla Tuscia: la cerimonia dei laureati Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’Università degli Studi dellaha celebrato un importante traguardo con la primadidei neoti deldiine della Nutrizione Umana. Questo nuovo performativo, interdipartimentale tra DEB e DIBAF, è stato progettato per rispondere alle crescenti esigenze del settore della nutrizione e della sicurezza alimentare. I dieci studenti che hanno concluso con successo il loro programma di studi sono rappresentativi di un futuro professionale dedicato e qualificato in un campo di crescente importanza globale.

