Prima scappa alla vista della Volante poi colpisce al volto un agente: arrestato (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nella mattinata del 20 ottobre, intorno alle 5:45, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino marocchino di 37 anni per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, a seguito di un intervento della Squadra Volante in viale Caduti sul lavoro, dove era stata segnalata un’aggressione in Modenatoday.it - Prima scappa alla vista della Volante poi colpisce al volto un agente: arrestato Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nella mattinata del 20 ottobre, intorno alle 5:45, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino marocchino di 37 anni per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, a seguito di un interventoSquadrain viale Caduti sul lavoro, dove era stata segnalata un’aggressione in

