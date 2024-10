Poste Italiane: a Frosinone un nuovo webinar su sicurezza, etica e consapevolezza della navigazione in rete (Di lunedì 21 ottobre 2024) Anche in provincia di Frosinone continuano i webinar di Poste Italiane, questa volta sull’Educazione Digitale.In particolare mercoledì 23 ottobre è previsto un evento dal titolo “Vivere Onlife: i giovani e le sfide del digitale. sicurezza, etica e consapevolezza della navigazione in rete” Frosinonetoday.it - Poste Italiane: a Frosinone un nuovo webinar su sicurezza, etica e consapevolezza della navigazione in rete Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Anche in provincia dicontinuano idi, questa volta sull’Educazione Digitale.In particolare mercoledì 23 ottobre è previsto un evento dal titolo “Vivere Onlife: i giovani e le sfide del digitale.in

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Poste Italiane : ad Avellino continuano le selezioni per consulenti finanziari - Poste Italiane ricerca in provincia di Avellino laureati o laureandi motivati ad intraprendere un percorso di formazione e crescita professionale come consulenti finanziari. . . . I consulenti finanziari di Poste Italiane rappresentano una rete di professionisti con competenze tecniche e commerciali in. (Avellinotoday.it)

Poste Italiane - stop al collocamento del 14% del capitale : le ragioni - I motivi dello slittamento dell’OPV Lo slittamento dell’Offerta, stando a fonti di mercato, sarebbe stato sollecitato dalle 11 banche d’affari che compongono il consorzio di collocamento, in vista dell’uscita dei numeri dei nove mesi il 6 novembre prossimo. L’OPV infatti dovrebbe riservare agli investitori retail un “ampio spazio”, con una quota compresa fra il 25% ed il 35% del collocamento, ... (Quifinanza.it)

Risparmiatore risarcito da Poste Italiane per un investimento rimborsato solo in parte - Federconsumatori Abruzzo Aps porta a conoscenza di una controversia tra un cittadino di Pescara e Poste Italiane Spa, seguita dagli avvocati Emanuele Dell'Elce e Carlo Padula, per conto del cliente/consumatore attraverso la Federconsumatori Abruzzo Aps, che si è conclusa con successo per il... (Ilpescara.it)