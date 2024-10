Operato d’urgenza, il sindaco Parcaroli dimesso dall’ospedale: “Ora qualche giorno di riposo” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Macerata, 21 ottobre 2024 – Il sindaco di Macerata, Sandro Parcaroli, è stato dimesso dall’ospedale dopo l’intervento cardiologico a cui è stato sottoposto d’urgenza domenica. Il primo cittadino è in buone condizioni di salute e con un post sui social ha rassicurato sulle sue condizioni. “Ci tengo a ringraziare personalmente tutti voi per le tante dimostrazioni di affetto e vicinanza ricevute - ha scritto -. A seguito di una visita specialistica, sono stato sottoposto d’urgenza a un intervento cardiologico che si è risolto con successo e oggi sono stato dimesso dall’ospedale di Macerata con alcuni giorni di convalescenza”. Ilrestodelcarlino.it - Operato d’urgenza, il sindaco Parcaroli dimesso dall’ospedale: “Ora qualche giorno di riposo” Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Macerata, 21 ottobre 2024 – Ildi Macerata, Sandro, è statodopo l’intervento cardiologico a cui è stato sottopostodomenica. Il primo cittadino è in buone condizioni di salute e con un post sui social ha rassicurato sulle sue condizioni. “Ci tengo a ringraziare personalmente tutti voi per le tante dimostrazioni di affetto e vicinanza ricevute - ha scritto -. A seguito di una visita specialistica, sono stato sottopostoa un intervento cardiologico che si è risolto con successo e oggi sono statodi Macerata con alcuni giorni di convalescenza”.

