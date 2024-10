Nove Daspo emessi dalla Questura della Spezia dopo violenti scontri tra tifoserie (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La recente violenza legata agli eventi sportivi ha portato all’emissione di Nove provvedimenti di Daspo da parte della Questura della Spezia. Gli eventi in questione si sono verificati in occasione della partita tra Spezia e Reggiana, tenutasi il 5 ottobre, dove gli scontri tra le tifoserie hanno scatenato una risposta immediata delle forze dell’ordine. Le misure adottate mirano a garantire la sicurezza pubblica e a prevenire ulteriori episodi di violenza. Gli scontri tra tifoserie Il confronto tra i sostenitori della Spezia e quelli della Reggiana è iniziato con un’accesa provocazione. Secondo quanto riportato dalla polizia di Stato, il conflitto è stato innescato dal lancio di oggetti da parte dei tifosi di casa, che hanno preso di mira un gruppo di circa quaranta supporter emiliani. Gaeta.it - Nove Daspo emessi dalla Questura della Spezia dopo violenti scontri tra tifoserie Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La recente violenza legata agli eventi sportivi ha portato all’emissione diprovvedimenti dida parte. Gli eventi in questione si sono verificati in occasionepartita trae Reggiana, tenutasi il 5 ottobre, dove glitra lehanno scatenato una risposta immediata delle forze dell’ordine. Le misure adottate mirano a garantire la sicurezza pubblica e a prevenire ulteriori episodi di violenza. GlitraIl confronto tra i sostenitorie quelliReggiana è iniziato con un’accesa provocazione. Secondo quanto riportatopolizia di Stato, il conflitto è stato innescato dal lancio di oggetti da parte dei tifosi di casa, che hanno preso di mira un gruppo di circa quaranta supporter emiliani.

