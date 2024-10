Natale ‘stellare’. Luci accese il 23 novembre (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il conto alla rovescia è partito. ll 23 novembre Rimini accende ‘il sogno del Natale’, l’illuminazione lunga più di 90 chilometri, da Miramare a Torre Pedrera, passando per i borghi, il forese e il centro storico. Un grande cielo ‘planetario’ con stelle luminose, luna, astri e stelle comete caratterizzerà l’illuminazione delle prossime festività con Luci bianche calde e con soggetti di tipo tradizionale natalizio con tocchi di oro e rosso. Ad accendere la magia del Natale sabato 23 novembre, sarà un suggestivo conto alla rovescia che creerà l’attesa in pieno clima natalizio e che darà ufficialmente il via al cartellone di eventi ‘Rimini, il capodanno più lungo del mondo’ che arriverà fino all’Epifania. Ilrestodelcarlino.it - Natale ‘stellare’. Luci accese il 23 novembre Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il conto alla rovescia è partito. ll 23Rimini accende ‘il sogno del’, l’illuminazione lunga più di 90 chilometri, da Miramare a Torre Pedrera, passando per i borghi, il forese e il centro storico. Un grande cielo ‘planetario’ con stelle luminose, luna, astri e stelle comete caratterizzerà l’illuminazione delle prossime festività conbianche calde e con soggetti di tipo tradizionale natalizio con tocchi di oro e rosso. Ad accendere la magia delsabato 23, sarà un suggestivo conto alla rovescia che creerà l’attesa in pieno clima natalizio e che darà ufficialmente il via al cartellone di eventi ‘Rimini, il capodanno più lungo del mondo’ che arriverà fino all’Epifania.

