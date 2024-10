Thesocialpost.it - Nata da pochi giorni, muore in ospedale. Aperta un’inchiesta: accertamenti sui genitori

(Di lunedì 21 ottobre 2024) È stata avviatariguardante la morte di una neoverificatasi la mattina di giovedì 17 ottobre presso l’Umberto I di Nocera Inferiore, nella provincia di Salerno. Un’autopsia è stata disposta per fare luce sulle cause del decesso. Secondo quanto riportato, la piccola eraseiprima all’di Aversa, nel Casertano, ed era giunta a Nocera in condizioni molto gravi. Purtroppo, è deceduta mentre i medici cercavano di fornirle le prime cure e di comprendere meglio la sua situazione clinica. L’indagine Per investigare meglio le circostanze legate alla morte, l’Autorità Giudiziaria ha aperto un’indagine. Inizialmente, la neonon presentava malattie al momento della dimissione dall’e sul suo corpo non sembrerebbero esserci segni di violenza, come riporta Il Messaggero.