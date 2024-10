Puntomagazine.it - Napoli Scampia: Dopo breve inseguimento viene fermato. Carabinieri arrestano 64enne con droga e soldi

Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Arrestato: Inseguito dai, trovato con mezzo chilo di hashish in auto A, nel quartieredella locale stazione hanno arrestato per detenzione dia fini di spaccio e resistenza S. F.,di Melito già noto alle forze dell’ordine. I militari notano l’uomo a bordo di una fiat panda con targa estera e decidono di fermarlo. Nasce unche termina a via Tancredi Galimberti., ilperquisito e trovato in possesso di 8 panetti di hashish che raggiungono il mezzo chilo. La perquisizioneestesa anche nell’abitazione dell’uomo e lì vengono rinvenuti e sequestrati 1.175 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita.