Milan-Bruges, Maignan o Theo capitano? La risposta di Fonseca (Di lunedì 21 ottobre 2024) Paolo Fonseca ha parlato prima di Milan-Bruges, partita valida per la 3^ giornata della Champions League 2024-2025. La scelta sul capitano Pianetamilan.it - Milan-Bruges, Maignan o Theo capitano? La risposta di Fonseca Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Paoloha parlato prima di, partita valida per la 3^ giornata della Champions League 2024-2025. La scelta sul

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Champions - Baresi : “Contro Bruges il Milan deve fare punti” - Milan da Champions? Se sta bene ha qualità importanti e tutti insieme si può far bene”, aggiunge Baresi. (LaPresse) – “Domani è una partita bella e importante perché dobbiamo far punti dopo le prime due andate male, speriamo di trovare continuità”. Lo ha detto il vicepresidente onorario del Milan Franco Baresi a margine della presentazione del progetto ‘In Gioco per il Futuro’ in vista della gara ... (Lapresse.it)

Milan-Bruges - Jashari : “San Siro è un sogno. Su Okafor…” - Ardon Jashari, difensore del Bruges, ha parlato in conferenza stampa dalla pancia di San Siro per presentare la sfida di domani contro il Milan. (Pianetamilan.it)

Milan - Baresi : “Contro il Bruges per trovare punti e continuità” - The post Milan, Baresi: “Contro il Bruges per trovare punti e continuità” appeared first on SportFace. Se sta bene, la squadra ha qualità importanti, insieme si può fare bene”. Così Franco Baresi, a margine della presentazione del progetto ‘In Gioco per il Futuro’, in vista della gara di Champions League tra Milan e Bruges di domani. (Sportface.it)