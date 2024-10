Ilgiorno.it - Maxi-frode edile da 35 milioni di euro nella Bergamasca: coinvolti 74 imprenditori della zona

(Di luned√¨ 21 ottobre 2024) Scoperto un enorme sistema diche coinvolgerebbe 74ediliprovincia di Bergamo, responsabili di presunta evasione fiscale per un totale di 35,3didi ricavi e di altri 2,7didi Iva evasa. La-operazione condotta dalla¬†Guardia di finanza e coordinata dalla Procura di Bergamo, si √® concentrata in particolare sulla bassa. Secondo gli investigatori, gliavrebbero utilizzato societ√† ‚Äúcartiere‚Ä̬†‚Ästcio√® aziende fittizie create¬†con l'unico scopo di emettere fatture false ‚Ästallo scopo di evadere le tasse per un periodo che va dal 2019 al 2022. Questo sistema avrebbe consentito a 38 imprese edili l‚Äôevasione di tutti gli oneri di natura fiscale e previdenziale, anche attraverso l‚Äôemissione e l‚Äôutilizzo di fatture per operazioni inesistenti.