Mattarella | contrastare il cambiamento climatico è obiettivo irrinunciabile

"I giovani sono agevolmente digitali e manifestano, tutt'altro che a torto, una intensa preoccupazione per lo stato dell'ambiente. Vorrei dire che tutti dovremmo affrontare il tema della transizione ecologica con la determinazione che caratterizza l'approccio dei più giovani (vedi foto qui sotto, ndr) cui è chiaro come la natura non possa più essere considerata soltanto

L’appello di Mattarella per una stampa libera : “È l’antidoto per contrastare fenomeni manipolativi” - Sergio Mattarella ha ricevuto nella sala della Rappresentanza, al Quirinale, una delegazione delle agenzie di stampa europee (European Alliance of News Agencies). Il cerimoniale ha predisposto delle sedie per chi è chiamato a intervenire, ma il Capo dello Stato ha chiesto un leggio e per parlare si alza in piedi: “Ho chiesto il leggio perché i vostri colleghi possono parlarvi da seduti, ma le ... (Ilfattoquotidiano.it)