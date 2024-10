LIVE Cobolli-Davidovich Fokina 7-6 6-3, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: prova di forza del romano (Di lunedì 21 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-FUCSOVICS (2° MATCH DOPO Cobolli) 15:51 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Cobolli-Davidovich Fokina. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 15:49 prova di forza del numero 31 ATP, che dopo aver dominato il tiebreak del primo set ha piazzato il break al settimo tentativo. 5 gli ACE scoccati dall’azzurro, che ha servito con il 70% di prime ricavandone il 72% di punti. Nessun ACE e 3 doppi falli dello spagnolo, in difficoltà sulla seconda dalla quale ha ricavato soltanto il 43% dei punti. FLAVIO Cobolli b. ALEJANDRO Davidovich Fokina 7-6 (1) 6-3. Servizio e dritto. Finisce qui l’esordio a Vienna del romano, che al secondo turno troverà uno tra l’australiano Alex De Minaur ed il tedesco Jan-Lennard Struff. Oasport.it - LIVE Cobolli-Davidovich Fokina 7-6 6-3, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: prova di forza del romano Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-FUCSOVICS (2° MATCH DOPO) 15:51 Si chiude qui la nostratestuale di. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 15:49didel numero 31 ATP, che dopo aver dominato il tiebreak del primo set ha piazzato il break al settimo tentativo. 5 gli ACE scoccati dall’azzurro, che ha servito con il 70% di prime ricavandone il 72% di punti. Nessun ACE e 3 doppi falli dello spagnolo, in difficoltà sulla seconda dalla quale ha ricavato soltanto il 43% dei punti. FLAVIOb. ALEJANDRO7-6 (1) 6-3. Servizio e dritto. Finisce qui l’esordio adel, che al secondo turno troverà uno tra l’australiano Alex De Minaur ed il tedesco Jan-Lennard Struff.

LIVE – Arnaldi-Goffin 1-2 - primo turno Atp Basilea 2024 : RISULTATO in DIRETTA - PRIMO SET – Grossolano errore di Goffin col rovescio in volée, 40-0. 45 Amici di Sportface, buon pomeriggio da Basilea. Match alla portata per il tennista azzurro, che prova a rientrare tra i primi 30 del ranking in queste ultime settimane di stagione e magari di guadagnarsi un posto alle Finals di Coppa Davis. (Sportface.it)

