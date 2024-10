Gaeta.it - Licenziamenti e protesta a Genova: chiude il Moody, storico ristorante del centro

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La recente chiusura del, un barsituato in piazza Piccapietra, ha scatenato unada parte dei dipendenti, evidenziando le problematiche occupazionali e la crescente desertificazione deldi. Dopo un principio di incendio verificatosi a settembre, i proprietari, appartenenti a una holding svizzera, hanno optato per la chiusura definitiva del locale, lasciando 26 dipendenti, principalmente donne, in un limbo lavorativo. Questo evento ha portato a un presidio organizzato dai lavoratori nella giornata di oggi, durante il quale è stato bloccato per alcuni minuti il traffico lungo via XII Ottobre. La chiusura dele l’impatto sui dipendenti La decisione dire ilè stata accolta con grande preoccupazione dai lavoratori.