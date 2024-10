Quotidiano.net - Le chitarre in ceramica usate anche da Santana

(Di lunedì 21 ottobre 2024) QUANDO L’ARTE incontra la musica. Dal desiderio di sperimentare, di mettersi in gioco nasce un oggetto unico e un’attività che non ha eguali. Sulla piazzetta Benincasa, adiacente alla piazza principale di Deruta, la cittadina nota per la produzione di maioliche in provincia di Perugia, si affaccia una bottega-laboratorio speciale, quella di Giovanni Andreani (nella foto in alto), chitarrista per passione e ceramista provetto, in tasca un diploma da ragioniere. È lui a crearein, tutte pezzi unici, non semplici oggetti da collezione e da appendere al muro, ma veri e propri strumenti musicali da suonare. Lo abbiamo incontrato in un piovoso pomeriggio dove il suono della chitarra elettrica risuona sulle pareti "te" del centro storico: basta un attimo per farlo suonare. Giovanni attacca il jack, improvvisa accordi, pigia sulla pedalina del loop e parte.