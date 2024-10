Gaeta.it - La seconda stagione di “Ma i pesci piccoli cresceranno” arriverà nel 2025 su Prime Video

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La serie “Ma i”, prodotta da The Jackal e Mad Entertainment in collaborazione con, torna con nuove puntate nel, continuando a esplorare le complesse dinamiche del mondo dei The Jackal. Con la direzione creativa di Francesco Ebbasta e Alessandro Grespan, la serie mira a racchiudere in otto episodi nuovi temi e storie, rimanendo fedele al mix di umorismo e emozione che ha conquistato il pubblico. A distanza di tempo, il set si sposta nel quartiere di Ponticelli a Napoli, dove sono in corso le riprese per l’attesissima quarta puntata. L’ambientazione nel quartiere di Ponticelli Le riprese della nuovasi stanno svolgendo in un capannone ricreato appositamente per rappresentare l’agenzia pubblicitaria in cui si sviluppano gran parte delle vicende narrative.