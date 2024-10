Calciomercato.it - Inter, messaggio di Dimarco al grande rivale: “Lo stimo molto”

(Di lunedì 21 ottobre 2024), le sorprendenti parole dinei confronti del: “Lotantissimo” In questo inizio di stagione si sta confermando come punto fermo non solo dell’, ma anche della Nazionale. Luciano Spalletti non può fare a meno di lui, così come Simone Inzaghi: Federicoè ormai sempre più un insostituibile sia nello scacchiere nerazzurro che in quello dell’Italia. Federico(LaPresse) -Calciomercato.itE il prodotto del vivaio dell’si è raccontato in una lunghissimavista concessa a Gianluca Gazzoli per il podcast ‘Passa dal basement’. Dai rapporti con i compagni di squadra alla Nazionale, passando per i successi ottenuti, i momenti più belli, ma anche quelli più difficili.