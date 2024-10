**Industria: Assolombarda, su 27 Ue Lombardia ottava per valore aggiunto, più di Austria e Svezia** (Di lunedì 21 ottobre 2024) Milano, 21 ott.(Adnkronos) - Se fosse un'economia nazionale, la Lombardia sarebbe, a confronto con i 27 Paesi dell'Unione europea, al'ottavo posto per valore aggiunto dell'industria (più di Austria e Svezia). Lo rivela un report di Assolombarda. Liberoquotidiano.it - **Industria: Assolombarda, su 27 Ue Lombardia ottava per valore aggiunto, più di Austria e Svezia** Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Milano, 21 ott.(Adnkronos) - Se fosse un'economia nazionale, lasarebbe, a confronto con i 27 Paesi dell'Unione europea, al'ottavo posto perdell'industria (più die Svezia). Lo rivela un report di

Assolombarda : “Lombardia decima in Europa per livello di Pil - +6 - 7% tra 2019 e 2023” - (Adnkronos) – La Lombardia, tra il 2019 e il 2023, ha fatto registrare la più forte crescita economica rispetto al pre pandemia con +6,7% di Pil, posizionandola in decima posizione a livello europeo per livello di prodotto interno lordo, poco meno dell'Irlanda e più dell'Austria. Lo mostrano i dati contenuti in un report di Assolombarda […]. (Periodicodaily.com)

**Lombardia : Assolombarda - '-28 - 8% disoccupazione tra 2019 e 2023 - quinto posto in Europa'** - Milano, 21 ott (Adnkronos) - La Lombardia ha fatto registrare la più consistente riduzione della disoccupazione rispetto alla pre pandemia, facendo segnare -28,8% di disoccupati tra il 2019 e il 2023, posizionandosi al quinto posto in Europa per tasso di disoccupazione tra le dieci regioni comparabili di Germania, Francia e Spagna. (Liberoquotidiano.it)

**Pil : Assolombarda - 'su 27 Ue Lombardia decima per valore aggiunto pro-capite servizi - sopra la Francia'** - Milano, 21 ott.(Adnkronos) - Se fosse un'economia nazionale, la Lombardia sarebbe, a confronto con i 27 Paesi dell'Unione europea, al decimo posto per valore aggiunto pro-capite dei servizi (sopra a Finlandia e Francia). Lo rivela un report di Assolombarda. (Liberoquotidiano.it)