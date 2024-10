Gaeta.it - Gran Sasso: emergono nuovi dettagli sui lavori di riparazione dell’acquifero e le polemiche politiche

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Il piano per la messa in sicurezzadelsta suscitando un acceso dibattito pubblico, nonostante le recenti comunicazioni. In seguito alla rottura della canala del collettore, avvenuta nella giornata di venerdì, si è assistito a un aumento significativo del livello di torbidità dell'acqua. Questi eventi hanno comportato la sospensione immediata del carotaggio, prima fase di un intervento ritenuto cruciale per garantire la sicurezza idrica della zona. L'attenzione si concentra ora sulle responsabilità e sulle azioni necessarie per ripristinare la situazione, evidenziando le tensioni tra le varie istituzioni coinvolte. La situazione del collettore e la sospensione deiNella giornata di venerdì, si è verificato un incidente significativo che ha portato alla rottura della canala del collettore.