Che bomba l' orogio di Paul Mescal agli Academy Museum Gala

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Questa mattina la casella della posta è piena delle immagini degliche è andato in scena a Los Angeles nella notte di sabato scorso. Ci sono tutti gli attori e attrici, vestiti alla grande per quello che è il red carpet preludio della Notte degli Oscar. C'è Joaquin Phoenix in Givenchy, Nicholas Hoult in Prada, Jesse Plemons in Prada anche lui, Joe Alwyn in Ferragamo e via discorrendo, l'elenco è lungo. Tra i tanti pezzi sartoriali però, c'è un detto in particolare che ha destato la nostra attenzione. E a indossarlo è stato proprio, il protagonista della cover di GQ novembre. Insignito del Vantage Award, e con indosso uno smoking doppiopetto in lana nera personalizzato Gucci, con camicia drappeggiata in seta bianca, l'attore irlandese ha mostrato, quasi timidamente, un orologio Cartier che ci ha fatto volare.