Candido Montini svolta nelle indagini per l’omicidio | sospettato un minorenne

Un minorenne, che sarebbe un lontano parente della vittima. Si sospetta che sia stato lui a uccidere Candido Montini. svolta nelle indagini sull'omicidio del 76enne ex vicesindaco di Garzeno trovato senza vita, lo scorso 25 settembre, nella sua abitazione di Catasco, frazione del piccolo centro in provincia di Como. Montini era stato trovato dai vicini di casa la mattina dopo l'aggressione in cui è stato massacrato con diverse coltellate, una, quella mortale, inferta alla gola. Gli investigatori avevano ritrovato il portafoglio della vittima vuoto, cosa che ha fatto subito ipotizzare una rapina poi degenerata. I residenti, sconvolti dal brutale omicidio, da subito avevano dichiarato agli inquirenti e ai media che l'assassino doveva essere qualcuno appartenente alla piccola comunità.

