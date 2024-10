Biblioterapia al museo - "Storie di donne africane, storie di noi" (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un viaggio in 4 appuntamenti attraverso letture tratte da romanzi di scrittrici nigeriane, che ci faranno scoprire emozionanti storie di donne che lottano ogni giorno con coraggio e determinazione per la propria libertà e per realizzare i propri sogni e che ci dicono anche qualcosa di noi. Il Veronasera.it - Biblioterapia al museo - "Storie di donne africane, storie di noi" Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un viaggio in 4 appuntamenti attraverso letture tratte da romanzi di scrittrici nigeriane, che ci faranno scoprire emozionantidiche lottano ogni giorno con coraggio e determinazione per la propria libertà e per realizzare i propri sogni e che ci dicono anche qualcosa di noi. Il

