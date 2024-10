Atp Vienna 2024: Cobolli al secondo turno, piegato Davidovich Fokina (Di lunedì 21 ottobre 2024) Flavio Cobolli approda al secondo turno del torneo ATP 500 di Vienna 2024. L’azzurro ha superato l’ostacolo Alejandro Davidovich Fokina in due set, con il punteggio di 7-6(1) 6-3 in un’ora e 34 minuti di gioco. Buona prova del portacolori italiano sul cemento indoor della capitale austriaca, a dimostrazione dei suoi continui miglioramenti e di una solidità da top30. Al prossimo turno Cobolli sfiderà uno tra Alex de Minaur e Jan-Lennard Struff, impegnati domani l’uno contro l’altro sul centrale. TABELLONE MONTEPREMI LA CRONACA DEL MATCH – Primo set molto equilibrato, in cui ad andare più vicino al break è Davidovich Fokina: l’azzurro infatti è costretto a fronteggiare tre palle break nel sesto game, ma è molto bravo a salvarsi e a tenere la battuta. Dall’altra parte lo spagnolo concede poco fino al tie break: qui è Cobolli show, con il mini break iniziale che gli dà subito il vantaggio. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Flavioapproda aldel torneo ATP 500 di. L’azzurro ha superato l’ostacolo Alejandroin due set, con il punteggio di 7-6(1) 6-3 in un’ora e 34 minuti di gioco. Buona prova del portacolori italiano sul cemento indoor della capitale austriaca, a dimostrazione dei suoi continui miglioramenti e di una solidità da top30. Al prossimosfiderà uno tra Alex de Minaur e Jan-Lennard Struff, impegnati domani l’uno contro l’altro sul centrale. TABELLONE MONTEPREMI LA CRONACA DEL MATCH – Primo set molto equilibrato, in cui ad andare più vicino al break è: l’azzurro infatti è costretto a fronteggiare tre palle break nel sesto game, ma è molto bravo a salvarsi e a tenere la battuta. Dall’altra parte lo spagnolo concede poco fino al tie break: qui èshow, con il mini break iniziale che gli dà subito il vantaggio.

LIVE Cobolli-Davidovich Fokina 7-6 5-2 - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : lo spagnolo serve per restare nel match - Parità. 30-40 Palla break Cobolli. Scappa via il rovescio in back difensivo dell’iberico, che torna ora alla battuta. PRIMO SET 14:06 In corso il riscaldamento prepartita. 0-15 Decolla il dritto in uscita dal servizio di Davidovich. 3-2 Game Davidovich Fokina. 30-15 Servizio vincente dell’azzurro. (Oasport.it)

LIVE – Cobolli-Davidovich Fokina 7-6(1) 6-3 - primo turno Atp Vienna 2024 : RISULTATO in DIRETTA - COME SEGUIRE COBOLLI-DAVIDOVICH FOKINA IN TV PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5 COBOLLI-DAVIDOVICH FOKINA 7-6(1) 6-3 SET E MATCH! Chiude 6-3 Cobolli col dritto inside in: Davidovich Fokina battuto in due set! SECONDO SET – Altra prima pesante, 40-30 e match point! SECONDO SET – Prima vincente, 30-15 SECONDO SET – Accorcia ... (Sportface.it)

LIVE Cobolli-Davidovich Fokina 7-6 3-2 - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : prime fasi del secondo set - 15-15 Stop volley di rovescio in allungo sublime del romano. In corridoio la risposta di rovescio dello spagnolo. Prima vincente dello spagnolo. 40-AD Palla break Cobolli. 1-1 Game Davidovich Fokina. 1-0 Game Davidovich Fokina. 30-15 Servizio vincente al corpo dello spagnolo. 0-15 Decolla il dritto in uscita dal servizio di Davidovich. (Oasport.it)