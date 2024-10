Thesocialpost.it - Angelina Mango, annullato l’ennesimo concerto per motivi di salute

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024)sta attraversando un periodo difficile a causa di problemi diche hanno costretto la cantante a sospendere la sua tournée. Dopo aver già cancellato i concerti di Napoli e Molfetta, è stata costretta a posticipare anche le date di Firenze, Padova e Torino a causa di una rinofaringite acuta, che le ha impedito di proseguire con le esibizioni dal vivo. In un post su Instagram,si è detta profondamente dispiaciuta per la situazione: “Sono mortificata per questa decisione che ho dovuto prendere – aveva scritto la cantante in una storia su Instagram qualche giorno fa – per fortuna oggi ho deciso che non è il momento di essere testarda, e di ascoltare il mio team per questo ora torno a casa, mi riprendo la mia voce, e tra 4 giorni torniamo sul palco più carichi di prima. Scusate ancora”, aveva concluso.