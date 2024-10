Albania, Conte: “Da governo spot per distrarre italiani da problemi veri e sanità. Esecutivo fallimentare, agenti servono in Italia non là” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Quello realizzato dal governo in Albania è solo “uno spot“, pensato per “distrarre” i cittadini. Ad attaccare il governo è il presidente M5s Giuseppe Conte, a margine della presentazione del libro ‘Conversazioni sul futuro’. “Il governo cerca di distrarre l’attenzione dei cittadini dai problemi veri: la sanità, le pensioni che vengono tagliate. Si confermano le tasse dell’anno scorso e se ne aggiungono di nuove. E invece si parla di uno spot albanese, che nasce male sul piano giuridico – perché il diritto europeo va rispettato – e complica ancora di più il problema vero della sicurezza. Nelle nostre strade sono aumentate le rapine, 23% in più rispetto a qualche anno fa. Invece noi teniamo lì 100 agenti di polizia senza far nulla”. E ancora: “Si buttano soldi, si distraggono risorse umane. Questo governo è fallimentare, non solo sull’immigrazione, ma anche sulla sicurezza“. Ilfattoquotidiano.it - Albania, Conte: “Da governo spot per distrarre italiani da problemi veri e sanità. Esecutivo fallimentare, agenti servono in Italia non là” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Quello realizzato dalinè solo “uno“, pensato per “” i cittadini. Ad attaccare ilè il presidente M5s Giuseppe, a margine della presentazione del libro ‘Conversazioni sul futuro’. “Ilcerca dil’attenzione dei cittadini dai: la, le pensioni che vengono tagliate. Si confermano le tasse dell’anno scorso e se ne aggiungono di nuove. E invece si parla di unoalbanese, che nasce male sul piano giuridico – perché il diritto europeo va rispettato – e complica ancora di più il problema vero della sicurezza. Nelle nostre strade sono aumentate le rapine, 23% in più rispetto a qualche anno fa. Invece noi teniamo lì 100di polizia senza far nulla”. E ancora: “Si buttano soldi, si distraggono risorse umane. Questo, non solo sull’immigrazione, ma anche sulla sicurezza“.

