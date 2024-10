WWE: Braun Strowman riprende gli allenamenti dopo aver subito un infortunio all’inguine (Di domenica 20 ottobre 2024) Braun Strowman è attualmente fuori dai giochi a causa di un infortunio, ma sembra che sia già tornato in palestra, lavorando sulla sua ripresa. Durante l’episodio di RAW del 30 settembre a Evansville, Indiana, Braun Strowman ha affrontato Bronson Reed in un attesissimo Last Monster Standing Match, che si è trasformato in uno scontro caotico che ha persino fatto crollare il ring. Purtroppo, il match non è finito bene per Strowman. Nei momenti finali, Seth Rollins ha fatto un ritorno a sorpresa, eseguendo una curb stomp su Reed, permettendo a Strowman di ottenere la vittoria. Tuttavia, è stato poi rivelato che Strowman ha subito uno strappo all’inguine durante il match. Zonawrestling.net - WWE: Braun Strowman riprende gli allenamenti dopo aver subito un infortunio all’inguine Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di domenica 20 ottobre 2024)è attualmente fuori dai giochi a causa di un, ma sembra che sia già tornato in palestra, lavorando sulla sua ripresa. Durante l’episodio di RAW del 30 settembre a Evansville, Indiana,ha affrontato Bronson Reed in un attesissimo Last Monster Standing Match, che si è trasformato in uno scontro caotico che ha persino fatto crollare il ring. Purtroppo, il match non è finito bene per. Nei momenti finali, Seth Rollins ha fatto un ritorno a sorpresa, eseguendo una curb stomp su Reed, permettendo adi ottenere la vittoria. Tuttavia, è stato poi rivelato chehauno strappodurante il match.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

WWE : Braun Strowman condivide aggiornamenti dopo l’uragano Milton e sul suo infortunio - Sono tornati a casa un giorno dopo il passaggio dell’uragano per verificare i danni subiti. L’uragano Milton è arrivato in Florida meno di due settimane dopo la devastazione causata dall’uragano Helene. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adam Scherr (@adamscherr99) Sarà interessante vedere quando Braun Strowman farà il suo ritorno in TV. (Zonawrestling.net)

VIDEO : Braun Strowman conferma l’infortunio - incerti i tempi di recupero - Tempi di recupero da definire Al momento non conosciamo i tempi di recupero e non è nota neanche la gravità dello strappo muscolare. Probabilmente avremo maggiori notizie in merito quando il vistoso ematoma si sarà in parte riassorbito. Per ricordare ancora una volta al mondo che sono il #mostrtratuttiimostri”. (Zonawrestling.net)

WWE : Braun Strowman subisce infortunio durante il “Last Monster Standing” Match a Raw - . Di solito non può correre molto veloce, ma non riusciva nemmeno a camminare lungo le corde – stava zoppicando lungo le corde. (Strowman) ha iniziato a correre, e ho capito subito che era ferito. Questa tensione è culminata in un grande match a RAW questa settimana. “Mi è stato confermato – se hai guardato lo show di Raw la scorsa notte, il match Last Monster Standing. (Zonawrestling.net)