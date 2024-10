Volley, Trento batte Modena: in testa alla Superlega, Michieletto leader, Rinaldi ne fa 25. Civitanova ko (Di domenica 20 ottobre 2024) Trento ha sconfitto Modena per 3-1 (25-22; 19-25; 25-23; 28-26) nel big match della quarta giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. I Campioni d’Europa si sono imposti di fronte al proprio pubblico al termine di una partita estremamente combattuta. Primo set dominato fino al 22-15 da parte dei dolomitici, che hanno però subito il tentativo di rimonta da parte dei Canarini fino al 24-22; seconda frazione in favore degli emiliani dopo aver operato il break sul 14-15; terzo parziale lottato punto a punto, Modena avanti per 23-22 e poi rush finale da parte dei padroni di casa; quarto set risolto ai vantaggi, dopo che Trento ha recuperato da 3-7 e ha annullato un set-point sul 23-24. Oasport.it - Volley, Trento batte Modena: in testa alla Superlega, Michieletto leader, Rinaldi ne fa 25. Civitanova ko Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024)ha sconfittoper 3-1 (25-22; 19-25; 25-23; 28-26) nel big match della quarta giornata di, il massimo campionato italiano dimaschile. I Campioni d’Europa si sono imposti di fronte al proprio pubblico al termine di una partita estremamente combattuta. Primo set dominato fino al 22-15 da parte dei dolomitici, che hanno però subito il tentativo di rimonta da parte dei Canarini fino al 24-22; seconda frazione in favore degli emiliani dopo aver operato il break sul 14-15; terzo parziale lottato punto a punto,avanti per 23-22 e poi rush finale da parte dei padroni di casa; quarto set risolto ai vantaggi, dopo cheha recuperato da 3-7 e ha annullato un set-point sul 23-24.

