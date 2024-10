Oasport.it - Pagelle GP Australia 2024 MotoGP: Martin lucido, Bagnaia mai veloce nel fine settimana

(Di domenica 20 ottobre 2024)GPMarc Marquez 10: si è sempre trovato bene a Phillip Island, ma la gara di oggi è un vero e proprio capolavoro da parte dell’otto volte campione del mondo. L’inconveniente in partenza con la visiera a strappo che gli finisce sotto la ruota lo porta in tredicesima posizione in curva 1, poi rimonta curva dopo curva, ha un passo straordinario e si riporta alle calcagna digià a metà gara. Gestisce per diversi giri, conserva la gomma, cucina a fuoco lento e piazza l’attacco decisivo per prendersi una vittoria meritata. Dimostra ancora una volta di più di essere un fuoriclasse assoluto e di essere tornato grande. Jorge9: sempre più maturo e più saggio nella gestione di questo Mondiale. Quest’anno ha vinto molto meno di, ma è a +20 grazie alla maggior consistenza e ai pochi “zero” fatti rispetto a Pecco.