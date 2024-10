Migranti dall'Italia all'Albania, De Luca (Pd): "Scelte Governo incompatibili con normativa Ue" (Di domenica 20 ottobre 2024) "Le polemiche e le dichiarazioni inaccettabili di queste ore da parte del Governo lasciano senza parole e destano enorme preoccupazione". Lo dichiara, in una nota, il deputato del Partito Democratico Piero De Luca rispondendo anche alle critiche dei colleghi parlamentari salernitani Cirielli e Salernotoday.it - Migranti dall'Italia all'Albania, De Luca (Pd): "Scelte Governo incompatibili con normativa Ue" Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) "Le polemiche e le dichiarazioni inaccettabili di queste ore da parte dellasciano senza parole e destano enorme preoccupazione". Lo dichiara, in una nota, il deputato del Partito Democratico Piero Derispondendo anche alle critiche dei colleghi parlamentari salernitani Cirielli e

Manifesti contro il Governo - Vietri (FdI) : "Da De Luca gioco dei 'tre cartelloni' " - "Il presidente della Regione Campania De Luca prova a confondere i cittadini della Campania col gioco delle tre carte, anzi dei tre cartelloni". Lo dichiara il deputato campano di Fratelli d'Italia Imma Vietri: "Oggi, in una delle sue dirette social in cui si diletta in novello comico-politico... (Salernotoday.it)

Manifesti contro il governo - Del Rosso : "Cifre blu per la propaganda di De Luca" - "Sapete quanto ha sborsato il nostro governatore De Luca, anzi noi tutti cittadini, per gli attacchi in strada alla destra e al governo Meloni?". Se lo domanda il consigliere comunale di Caserta Maurizio Del Rosso, coordinatore regionale della Lega. . . . "Secondo Il Giornale, sarebbe di 2,5 milioni di. (Casertanews.it)

Vietri (FdI) : “De Luca spreca 2 - 5 milioni per manifesti contro il Governo. I prossimi contro il Pd?” - “De Luca continua ad avere il primato nello spreco di risorse della Regione, e quindi di tutti i contribuenti campani, per fini elettorali”. Lo dichiara, in una nota, il deputato salernitano di Fratelli d’Italia Imma Vietri commentando i dati del Siope, il sistema di monitoraggio del Ministero... (Salernotoday.it)