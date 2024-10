Maltempo Emilia Romagna, Bologna sott'acqua, un morto a Pianoro, convocato il Comitato Operativo Protezione Civile - VIDEO (Di domenica 20 ottobre 2024) L'alluvione in Emilia Romagna ha interessato oltre Bologna anche Modena, Reggio e Piacenza. A Pianoro due fratelli a bordo di un'auto sono stati travolti da un'ondata di piena in via Caurinzano. Uno dei due non è riuscito a salvarsi La situazione in Emilia Romagna risulta critica dopo le fort Ilgiornaleditalia.it - Maltempo Emilia Romagna, Bologna sott'acqua, un morto a Pianoro, convocato il Comitato Operativo Protezione Civile - VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di domenica 20 ottobre 2024) L'alluvione inha interessato oltreanche Modena, Reggio e Piacenza. Adue fratelli a bordo di un'auto sono stati travolti da un'ondata di piena in via Caurinzano. Uno dei due non è riuscito a salvarsi La situazione inrisulta critica dopo le fort

Diretta maltempo Emilia Romagna : Bologna travolta dall’alluvione - trovato il corpo del ragazzo disperso. Allagamenti in Romagna e nel Modenese - In serata è esondato il Ravone. Allagamenti a Crespellano e Bazzano. Trovato il corpo del ragazzo disperso a Pianoro. Allagamenti in diverse zone del capoluogo.  Evacuazioni anche nelle zone vicino al Reno, a Budrio, Selva Malvezzi (coinvolte una sessantina di famiglie) e a Traversara. Anche a San Lazzaro ordine di evacuazione per i seminterrati e i piani terra delle abitazioni di chi vive nei ... (Ilrestodelcarlino.it)

Alluvione in Emilia-Romagna : una persona dispersa a Pianoro - Questo scenario ha provocato un aumento del livello dei fiumi e dei torrenti, rendendo probabili esondazioni in diverse zone, in particolare quelle vicino ai corsi d’acqua. La presenza di aree già affette da danni precedenti ha creato una situazione di grande vulnerabilità , rendendo necessaria la massima cautela da parte dei cittadini e delle istituzioni locali. (Gaeta.it)

Allerta in Emilia-Romagna : disperso dopo l’ondata di maltempo a Pianoro - Sforzi incessanti continuano per garantire sicurezza e assistenza durante questa emergenza, con la speranza che le ricerche offrano risultati positivi e di riportare a casa in tempi brevi la persona dispersa. Operazioni di soccorso e impatti sul territorio Le operazioni di soccorso sono rese complicate dalle condizioni meteo avverse e dalla quantità d’acqua presente nella zona. (Gaeta.it)