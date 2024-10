Sport.quotidiano.net - L’Olimpia vince a Scafati senza brillare. Mercato: si scalda la pista Mannion

(Di domenica 20 ottobre 2024)(Salerno), 20 ottobre 2024 – L'Olimpia dovevare e ha compiuto la sua missione su un campo non semplice come quello di: l'anno passato aveva perso in una situazione simile (dopo la doppietta di Eurolega), e invece questa volta esce vittoriosa per 78-83 purentusiasmare troppo. L'Armani è davvero rimaneggiata sotto canestro con le assenze di Nebo, Diop e LeDay, che obbligano anche a puntare sotto canestro su Caruso che gioca ben 25 minuti (3/7 al tiro), mentre McCormack si "perde" in 9 minuti produce ben poco contro una squadralunghi di peso come quella campana. Nico da Varese a Milano? La notizia, però, che tiene banco è quella che arriva fuori dal parquet con un assalto che sembra deciso da parte dei milanesi verso Varese per provare ad acquisire Nico