La Roma ritrova Frattesi, sogno proibito di Pinto e di De Rossi: all’Inter non è che la riserva di Barella (Messaggero) (Di domenica 20 ottobre 2024) La Roma ritrova Frattesi, sogno proibito di Pinto e di De Rossi: all’Inter non è che la riserva di Barella (Messaggero) Davide Frattesi è uno dei centrocampisti più forti che abbiamo in Italia. Di certo il più dirompente negli inserimenti e il più atletico in progressione. Quando l’Inter l’ha acquistato, in molti si chiedessero il perché: non è il doppione di Barella? Dove e quando giocherà? In effetti, non si trattava di dubbi infondati. Dietro Mkhitaryan e Barella stesso si fa difficoltà a trovare lo spazio che il ragazzo meriterebbe (ha giocato per ora 3 partite su 7 ndr) e che invece sta ampiamente trovando in Nazionale con Spalletti, essendone persino insieme a Retegui il miglior marcatore. Ilnapolista.it - La Roma ritrova Frattesi, sogno proibito di Pinto e di De Rossi: all’Inter non è che la riserva di Barella (Messaggero) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Ladie di Denon è che ladi) Davideè uno dei centrocampisti più forti che abbiamo in Italia. Di certo il più dirompente negli inserimenti e il più atletico in progressione. Quando l’Inter l’ha acquistato, in molti si chiedessero il perché: non è il doppione di? Dove e quando giocherà? In effetti, non si trattava di dubbi infondati. Dietro Mkhitaryan estesso si fa difficoltà a trovare lo spazio che il ragazzo meriterebbe (ha giocato per ora 3 partite su 7 ndr) e che invece sta ampiamente trovando in Nazionale con Spalletti, essendone persino insieme a Retegui il miglior marcatore.

