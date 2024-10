Il successo di Terrifier 3 è figlio dei disastri del Covid e degli effetti degli scioperi a Hollywood (Di domenica 20 ottobre 2024) Terrifier 3 ha dominato il box-office statunitense fin dalla sua uscita, un successo che si deve a un insieme di elementi. Lo scorso fine settimana, un clown ha dominato il box-office statunitense solo che non si è trattato di quello di Joaquin Phoenix in Joker: Folie à Deux, ma quello di David Howard Thornton in Terrifier 3. Con un budget di appena 2 milioni di dollari e un incasso nordamericano che ha già toccato quota 21,5 milioni (di cui 18,9 nella tre giorni 11-13 ottobre), il terzo capitolo della saga di Damien Leone ha avuto una performance più simile a quella di un horror prodotto o distribuito da una major, citiamo a caso l'esempio dei 22,6 milioni di dollari di Smile Movieplayer.it - Il successo di Terrifier 3 è figlio dei disastri del Covid e degli effetti degli scioperi a Hollywood Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di domenica 20 ottobre 2024)3 ha dominato il box-office statunitense fin dalla sua uscita, unche si deve a un insieme di elementi. Lo scorso fine settimana, un clown ha dominato il box-office statunitense solo che non si è trattato di quello di Joaquin Phoenix in Joker: Folie à Deux, ma quello di David Howard Thornton in3. Con un budget di appena 2 milioni di dollari e un incasso nordamericano che ha già toccato quota 21,5 milioni (di cui 18,9 nella tre giorni 11-13 ottobre), il terzo capitolo della saga di Damien Leone ha avuto una performance più simile a quella di un horror prodotto o distribuito da una major, citiamo a caso l'esempio dei 22,6 milioni di dollari di Smile

Mister Movie | Damien Leone anticipa un Terrifier 4 “sperimentale” : cosa aspettarsi dopo il successo di Terrifier 3 - Damien Leone ha dimostrato di essere un innovatore nel campo del gore e dell’horror, e il suo desiderio di sperimentare suggerisce che ci aspetta un film che non solo spingerà i confini della violenza, ma esplorerà nuove dimensioni narrative e stilistiche. Questa riflessione lo ha spinto a considerare idee fuori dal comune per il quarto film, pur rimanendo fedele allo spirito della serie. (Mistermovie.it)

Mister Movie | Il creatore di Terrifier anticipa altri sequel del franchise horror di successo - Ma è chiaro che la conclusione della saga non sarà affrettata, e i fan possono aspettarsi uno spettacolo epico quando il regista deciderà finalmente di chiudere questo capitolo. Leone, parlando con Variety, ha rivelato che non solo ha ben chiaro come finirà la saga, ma che il viaggio verso quel finale potrebbe includere uno o due film aggiuntivi. (Mistermovie.it)