Ilfattoquotidiano.it - I vitalizi restituiti sono tornati nelle tasche dei consiglieri: oltre 18 milioni in 10 anni. Il grande bluff della politica in Trentino Alto Adige

(Di domenica 20 ottobre 2024) Un, un’illusione otticache non riesce a rinunciare ai propri privilegi, qualsiasi ne sia la coloritura di partito. Così appare, diecidopo, la restituzione dei superda parte deidelle province autonome di Trento e Bolzano, imposta a furor di popolo a seguito delle denunce del Movimento Cinquestelle. Ciò che era tornatocasse pubbliche, a distanza di due lustri è finito di nuovoprivate dei, che hanno maturato il diritto, grazie all’età, a rientrare in possesso di benefici economici che avevano lasciato tutti esterrefatti. Si tratta, per il momento, di 18e 291mila 964 euro e 38 centesimi, di cui hanno beneficiato 27 ex, liquidati dal 2014 ad oggi.