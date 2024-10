Emergenza maltempo, tre squadre dei vigili del fuoco di Terni inviate a Bologna (Di domenica 20 ottobre 2024) Alle ore 6 di questa mattina è stata inviata la colonna mobile dei vigili del fuoco dell’Umbria, dotata del modulo Crab (Contrasto rischio acquatico) per supportare il comando dei vigili del fuoco di Bologna, a seguito dell'Emergenza maltempo che ha colpito la regione Emilia-Romagna.La Ternitoday.it - Emergenza maltempo, tre squadre dei vigili del fuoco di Terni inviate a Bologna Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Alle ore 6 di questa mattina è stata inviata la colonna mobile deideldell’Umbria, dotata del modulo Crab (Contrasto rischio acquatico) per supportare il comando deideldi, a seguito dell'che ha colpito la regione Emilia-Romagna.La

