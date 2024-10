"Ecco il gradimento della Meloni dopo 2 anni di governo": il dato scatena il panico a sinistra (Di domenica 20 ottobre 2024) La luna di miele tra governo Meloni ed elettori prosegue: è questo il verdetto dell'ultima analisi condotta da Vis Factor. La fotografia dello stato di salute dell'esecutivo a due anni dall'insediamento di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi è la seguente: il gradimento dell'esecutivo è stabile, la premier risulta essere prima tra i leader mentre Antonio Tajani è il ministro più apprezzato. Forza Italia è davanti alla Lega mentre tra gli elettori predomina una percezione negativa su tasse e manovra appena approvata dal CdM, lo scorso martedì. Liberoquotidiano.it - "Ecco il gradimento della Meloni dopo 2 anni di governo": il dato scatena il panico a sinistra Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 20 ottobre 2024) La luna di miele traed elettori prosegue: è questo il verdetto dell'ultima analisi condotta da Vis Factor. La fotografia dello stato di salute dell'esecutivo a duedall'insediamento di Giorgiaa Palazzo Chigi è la seguente: ildell'esecutivo è stabile, la premier risulta essere prima tra i leader mentre Antonio Tajani è il ministro più apprezzato. Forza Italia è davanti alla Lega mentre tra gli elettori predomina una percezione negativa su tasse e manovra appena approvata dal CdM, lo scorso martedì.

