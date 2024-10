Antonella Sberna: “Dall’Europa del Green Deal a un Family Deal per il futuro del continente” (Di domenica 20 ottobre 2024) Dubrovnik, 20 ottobre 2024 – Si è chiuso in Croazia il Congresso sulla Famiglia, organizzato dal partito Conservatori e Riformisti Europei (ECR), con un messaggio chiaro e ambizioso: l’Europa deve spostare la sua attenzione dal Green Deal a un nuovo Family Deal, mettendo al centro la famiglia per affrontare le sfide demografiche ed economiche del continente. Nel panel conclusivo, Antonella Sberna, vicepresidente del Parlamento Europeo ed eurodeputata di Fratelli d’Italia/ECR, ha evidenziato la necessità di un cambio di rotta nelle politiche europee. “La crisi demografica è una sfida epocale per il futuro dell’Europa”, ha dichiarato Sberna. “Il Green Deal, pur nato con intenti nobili, ha mostrato alcune criticità. Oggi, l’Europa deve investire nella famiglia per garantire uno sviluppo economico e sociale sostenibile. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Dubrovnik, 20 ottobre 2024 – Si è chiuso in Croazia il Congresso sulla Famiglia, organizzato dal partito Conservatori e Riformisti Europei (ECR), con un messaggio chiaro e ambizioso: l’Europa deve spostare la sua attenzione dala un nuovo, mettendo al centro la famiglia per affrontare le sfide demografiche ed economiche del. Nel panel conclusivo,, vicepresidente del Parlamento Europeo ed eurodeputata di Fratelli d’Italia/ECR, ha evidenziato la necessità di un cambio di rotta nelle politiche europee. “La crisi demografica è una sfida epocale per ildell’Europa”, ha dichiarato. “Il, pur nato con intenti nobili, ha mostrato alcune criticità. Oggi, l’Europa deve investire nella famiglia per garantire uno sviluppo economico e sociale sostenibile.

