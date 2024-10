Ucraina e Medio Oriente al centro del Quartetto di ieri a Berlino (Di sabato 19 ottobre 2024) I teatri di guerra alle porte dell’Europa, Ucraina e Medio Oriente, hanno dominato l’incontro tra i capi di Stato e di governo di Usa, Gb, Germania e Francia che si è svolto ieri a Berlino. Nel comunicato ufficiale del Quartetto, rilasciato dalla cancelleria tedesca al termine del vertice, Biden, Macron, Starmer e Scholz ribadiscono il Ucraina e Medio Oriente al centro del Quartetto di ieri a Berlino L'Identità. Lidentita.it - Ucraina e Medio Oriente al centro del Quartetto di ieri a Berlino Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di sabato 19 ottobre 2024) I teatri di guerra alle porte dell’Europa,, hanno dominato l’incontro tra i capi di Stato e di governo di Usa, Gb, Germania e Francia che si è svolto. Nel comunicato ufficiale del, rilasciato dalla cancelleria tedesca al termine del vertice, Biden, Macron, Starmer e Scholz ribadiscono ilaldeldiL'Identità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Primo vertice Ue-Golfo : sorprendente accordo su Ucraina e pace in Medio Oriente - Impegno per la soluzione a due Stati: questo punto è stato uno dei più significativi del vertice, con l'Ue e il GCC che hanno riaffermato il loro impegno per una soluzione a due Stati come unica prospettiva di pace duratura nel conflitto israelo-palestinese. Questo è stato visto come un primo passo essenziale per fermare il ciclo di conflitti e proteggere i civili. (Ilfogliettone.it)

Domani il summit Ue su Ucraina e Medio Oriente - conclusioni su migranti a rischio - . (Adnkronos) – Il Consiglio Europeo, in agenda per domani, giovedì 17 ottobre, e venerdì 18, sarà focalizzato su quattro temi centrali: guerra in Ucraina, conflitti nel Medio Oriente, migrazioni e competitività dell’Ue. Questi, ha spiegato un alto funzionario Ue, saranno i punti sui quali i leader avranno una discussione approfondita. (Webmagazine24.it)

Domani il summit Ue su Ucraina e Medio Oriente - conclusioni su migranti a rischio - (Adnkronos) – Il Consiglio Europeo, in agenda per domani, giovedì 17 ottobre, e venerdì 18, sarà focalizzato su quattro temi centrali: guerra in Ucraina, conflitti nel Medio Oriente, migrazioni e competitività dell’Ue. Il più controverso, sul quale […]. Questi, ha spiegato un alto funzionario Ue, saranno i punti sui quali i leader avranno una discussione approfondita. (Periodicodaily.com)