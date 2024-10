Triathlon, Championship Finals Torremolinos: Seregni chiude in ottava posizione (Di sabato 19 ottobre 2024) Bianca Seregni chiude all’ottavo posto nelle Finals Elite di Triathlon a Torremolinos, in Spagna. L’azzurra conquista anche l’ingresso nelle migliori dieci atlete al mondo nella sua disciplina. Dopo il decimo posto alla Wta di Roma, ecco un altro grande risultato di Seregni, che commenta così la sua prova poco dopo aver tagliato il traguardo: “Ho chiuso con il botto. Sono riuscita a migliorare di molto il 20° posto della scorsa annata. Sono felice di come ho gestito il ritmo quando ero davanti nel nuoto. La parte più difficile è stata la frazione di corsa a causa del forte vento. L’obiettivo per l’anno prossimo è migliorare l’ottavo posto di quest’anno“. Triathlon, Championship Finals Torremolinos: Seregni chiude in ottava posizione SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Biancaall’ottavo posto nelleElite di, in Spagna. L’azzurra conquista anche l’ingresso nelle migliori dieci atlete al mondo nella sua disciplina. Dopo il decimo posto alla Wta di Roma, ecco un altro grande risultato di, che commenta così la sua prova poco dopo aver tagliato il traguardo: “Ho chiuso con il botto. Sono riuscita a migliorare di molto il 20° posto della scorsa annata. Sono felice di come ho gestito il ritmo quando ero davanti nel nuoto. La parte più difficile è stata la frazione di corsa a causa del forte vento. L’obiettivo per l’anno prossimo è migliorare l’ottavo posto di quest’anno“.inSportFace.

