Teatro Gesualdo l’entusiasmante concerto di Ligabue apre la stagione culturale

(Di sabato 19 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutigremito per il ritorno diad Avellino. L’artista, evidentemente non lo stesso della folla oceanica del Campovolo, che ha egualmente raccolto per la sua capacità di espressione artistica l’entusiasmo dei fedelissimi occupando tutti i posti a sedere della struttura con il suo tour teatrale “Dedicato a Noi”. Ilha aperto la sua2024/2025 proprio cone quanti nei mesi scorsi si sono affrettati ad acquistare i biglietti dello spettacolo (l’immediato “sold out” era scontato) non sono rimasti delusi. Il cantautore di Correggio mancava dall’Irpinia da 21 anni e, comunque, come due decenni fa, ha mandato in visibilio la platea: tutti ad un certo punto, nonostante l’ingombro delle poltrone si sono messi a ballare e saltellare sul posto. E’ stata grande l’emozione che i tanti fans di Irpinia e dintorni hanno provato.