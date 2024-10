SERIE C/ Sorrento-Benevento, la diretta testuale (Di sabato 19 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSorrento e Benevento si affrontano al “Viviani” di Potenza in un match valido per la decima giornata (LEGGI QUI) nel girone C di SERIE C. Gli ospiti sono primi in classifica con 19 punti mentre il Sorrento è a quota 13. Gli unici due assenti tra i sanniti sono il lungodegente Nardi e Pinato, alle prese con la pubalgia che lo costringerà a subire martedì un intervento chirurgico per risolvere in maniera definita il problema. Nel settore riservato ai tifosi giallorossi attesi poco meno di 300 supporter al Sannio. Nel Sorrento milita l’ex giallorosso Bolsius. Nessuna sorpresa nell’undici della Strega con la conferma della coppia centrale difensiva Berra-Tosca, con Viscardi a sinistra preferito a Ferrara. In mezzo al campo Talia e Prisco. In attacco tutto invariato rispetto alla gara con il Latina con Acampora che parte in panchina. Anteprima24.it - SERIE C/ Sorrento-Benevento, la diretta testuale Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutisi affrontano al “Viviani” di Potenza in un match valido per la decima giornata (LEGGI QUI) nel girone C diC. Gli ospiti sono primi in classifica con 19 punti mentre ilè a quota 13. Gli unici due assenti tra i sanniti sono il lungodegente Nardi e Pinato, alle prese con la pubalgia che lo costringerà a subire martedì un intervento chirurgico per risolvere in maniera definita il problema. Nel settore riservato ai tifosi giallorossi attesi poco meno di 300 supporter al Sannio. Nelmilita l’ex giallorosso Bolsius. Nessuna sorpresa nell’undici della Strega con la conferma della coppia centrale difensiva Berra-Tosca, con Viscardi a sinistra preferito a Ferrara. In mezzo al campo Talia e Prisco. In attacco tutto invariato rispetto alla gara con il Latina con Acampora che parte in panchina.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sorrento-Benevento oggi in tv : data - orario e diretta streaming Serie C 2024/2025 - La formazione padrona di casa, dopo la sconfitta subita nello scorso turno contro il Cerignola, vuole subito rialzare la testa per riavvicinarsi alle prime posizioni della classifica. Ecco tutte le informazioni inerenti la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Sorrento-Benevento, match dello Stadio Comunale valevole per la decima giornata del campionato italiano di Serie C 2024/2025. (Sportface.it)

Sieco Service Akea Ortona pronta per la sfida contro Romeo Sorrento nel campionato di Serie A3 - I sorrentini, infatti, hanno svolto un attento lavoro di mercato per potenziare la loro squadra, introducendo giocatori chiave in ruoli strategici e rafforzando la propria competitività. L’aspetto che potrebbe rivelarsi decisivo sarà l’efficienza nel gestire i momenti di alta pressione e nel mantenere il ritmo del gioco. (Gaeta.it)

Cerignola-Sorrento oggi in tv : canale - orario e diretta streaming Serie C 2024/25 - 30, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport e in streaming su Sky Go e su NOW. Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e streaming di Cerignola-Sorrento, match valido per la nona giornata del girone C di Serie C 2024/2025. Audace Cerignola-Sorrento: come vedere il match L’incontro andrà in scena nella giornata di venerdì 11 ottobre alle ore 20. (Sportface.it)