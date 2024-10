Inter-news.it - Roma-Inter, Dybala vuole esserci! La probabile formazione

(Di sabato 19 ottobre 2024)si disputerà domenica 20 ottobre alle ore 20:45: di seguito ladi Ivan Juric. LA SFIDA –sarà l’ottava giornata del campionato di Serie A per lagiallorossa. Il club allenato da Ivan Juric si attende un cambio di passo dopo aver registrato un solo successo, contro il Venezia in rimonta per 2-1, nelle ultime 4 partite. L’allenatore ex Torino è già in bilico, con una svolta nella stagione dei capitolini avvertita con urgenza stante l’ottavo posto al momento occupato in classifica. Ecco che la partita contro l’potrebbe rappresentare l’occasione giusta per dare un sapore diverso a un’annata finora insoddisfacente secondo la prospettiva della dirigenza americana.