Nuove strutture in Albania per la gestione dei migranti: i dettagli dell'accordo Italia-Albania (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Recentemente, l'Italia ha avviato un importante accordo con l'Albania, volto a gestire il flusso migratorio attraverso Nuove strutture dedicate. I premier Giorgia Meloni ed Edi Rama hanno definito un piano rimarchevole che prevede la creazione di centri per l'accoglienza di migranti, non vulnerabili e provenienti da Paesi considerati sicuri, con l'obiettivo di accelerare il processo di rimpatrio in seguito all'esame delle domande di asilo. strutture dell'hotspot a Schengjin e Gjader Il progetto prevede l'allestimento di un hotspot per l'identificazione dei migranti presso il porto di Schengjin, dove sono accolti esclusivamente coloro che sono stati soccorsi da navi Italiane. Questo hotspot funge da punto di raccolta iniziale, dove vengono registrate le generalità dei migranti.

