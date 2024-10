MOVIOLA – Juventus-Lazio, Romagnoli su Kalulu: Sacchi espelle Romagnoli (Di sabato 19 ottobre 2024) Episodio da MOVIOLA nel corso del primo tempo di Juventus-Lazio, match valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2024/2025. All’Allianz Stadium grande azione dei ragazzi di Thiago Motta che servono Kalulu, il difensore bianconero si invola verso la porta di Provedel ma Romagnoli entra alla disperata e affossa con la gamba di richiamo l’ex giocatore del Milan. Il direttore di gara, Sacchi di Macerata, decide di non fischiare e poi avviene il richiamo Var: il fallo c’è ed è anche da ultimo uomo. Calcio di punizione e cartellino rosso, decisione giusta. Lazio in dieci per oltre settantacinque minuti. MOVIOLA – Juventus-Lazio, Romagnoli su Kalulu: Sacchi espelle Romagnoli SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Episodio danel corso del primo tempo di, match valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2024/2025. All’Allianz Stadium grande azione dei ragazzi di Thiago Motta che servono, il difensore bianconero si invola verso la porta di Provedel maentra alla disperata e affossa con la gamba di richiamo l’ex giocatore del Milan. Il direttore di gara,di Macerata, decide di non fischiare e poi avviene il richiamo Var: il fallo c’è ed è anche da ultimo uomo. Calcio di punizione e cartellino rosso, decisione giusta.in dieci per oltre settantacinque minuti.suSportFace.

