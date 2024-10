Luca Toni: «Il mio Brescia con Baggio e Guardiola era una magia. Come Mazzone riuscì a farmi segnare. Il suo schema era l’1-3-3, ve lo spiego. Pep in Italia? Io dico che…» (Di sabato 19 ottobre 2024) L’attaccante campione del mondo 2006 è intervenuto per parlare di diversi argomenti tra cui Guardiola Luca Toni ha recentemente cenato con Roberto Baggio e Pep Guardiola, suoi compagni di un Brescia che nei primi anni Duemila ha rappresentato qualcosa d’importante nel calcio Italiano. A La Gazzetta dello Sport ha raccontato l’evento, racchiuso in una foto Calcionews24.com - Luca Toni: «Il mio Brescia con Baggio e Guardiola era una magia. Come Mazzone riuscì a farmi segnare. Il suo schema era l’1-3-3, ve lo spiego. Pep in Italia? Io dico che…» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di sabato 19 ottobre 2024) L’attaccante campione del mondo 2006 è intervenuto per parlare di diversi argomenti tra cuiha recentemente cenato con Robertoe Pep, suoi compagni di unche nei primi anni Duemila ha rappresentato qualcosa d’importante nel calciono. A La Gazzetta dello Sport ha raccontato l’evento, racchiuso in una foto

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Guardiola esita con Luca Toni : “Mi piacciono i centravanti… ma devono essere bravi!” - Pep Guardiola, allenatore del Manchester City Toccato, ma non affondato, Luca ha rivendicato ancora una volta l’importanza del classico ariete: “Basta con la faccenda dei ‘falsi nove’. |Temperature altissime sul pianeta calcio. Vogliamo grandi attaccanti!” {Che giornata piena di notizie amici lettori! State collegati per riceverne altre sulla Serie A, sul calciomercato e non solo. (Justcalcio.com)

Siparietto Luca Toni-Guardiola : “Coi falsi 9 hai rovinato il calcio” - “Ma ho vinto il triplete con Haaland” (VIDEO) - Cena a Modena tra Roberto Baggio, Pep Guardiola e Luca Toni. “Siamo a Modena con della gente che forse ha cambiato il calcio. Puoi dire che potevi fare i falsi nove solo con Messi, ma ti piacciono i centravanti?”. VIDEO Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Toni (@luca_toni. (Sportface.it)

Luca Toni lo dice in faccia a Guardiola : “Hai rovinato il calcio - non ho trovato più una squadra” - Anche Toni era presente alla cena con Guardiola e ne ha approfittato per dare vita a un siparietto esilarante sui falsi nove: non trattengono le risate.Continua a leggere . (Fanpage.it)