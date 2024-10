Il Centro Sperimentale di Cinematografia annuncia nuovi progetti e iniziative (Di sabato 19 ottobre 2024) Alla Festa del Cinema di Roma Steve Della Casa e Adriano De Santis hanno illustrato alcuni delle novità promosse dalla Fondazione CSC. Comingsoon.it - Il Centro Sperimentale di Cinematografia annuncia nuovi progetti e iniziative Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Alla Festa del Cinema di Roma Steve Della Casa e Adriano De Santis hanno illustrato alcuni delle novità promosse dalla Fondazione CSC.

Il Centro Sperimentale di Cinematografia : Innovazione - Restauro e Collaborazioni Internazionali alla Festa del Cinema di Roma - Particolarmente rilevante è la nuova sede del CSC situata sull’isola di San Servolo a Venezia. Attraverso queste misure, il CSC dimostra un forte impegno a garantire un futuro luminoso per il cinema, mantenendo un legame profondo con il suo passato. Welles è una figura emblematiche dell’arte cinematografica, e una rinnovata attenzione ai suoi progetti offre l’opportunità di esplorare e ... (Gaeta.it)

Giornata mondiale della non violenza - al Centro sperimentale di cinematografia si proietta “Corto D’Amuri” - Mercoledi 2 ottobre, giornata mondiale della non violenza, nella Sala Bianca el Centro sperimentale di cinematografia di Palermo verrà proiettato in anteprima assoluta, davanti a un pubblico selezionato di studenti e insegnanti, il cortometraggio “Corto D’Amuri”, realizzato dall’organizzazione... (Palermotoday.it)

Una nuova interrogazione parlamentare sul Centro Sperimentale di Cinematografia - Ieri il deputato Avs Marco Grimaldi ha presentato la quarta interrogazione parlamentare sul Centro Sperimentale di Cinematografia, stavolta diretta ad Alessandro […] The post Una nuova interrogazione parlamentare sul Centro Sperimentale di Cinematografia first appeared on il manifesto. . Passano i ministri, rimane il «pasticciaccio» di via Tuscolana. (Ilmanifesto.it)