Empoli-Napoli le formazioni | ancora in panchina il colpo da 30 milioni di euro di Conte

Empoli e Napoli scenderanno in campo domenica 20 ottobre alle ore 12.30. Allo Stadio Castellani di Empoli, Antonio Conte è pronto a far debuttare dal primo minuto Billy Gilmour, con lo scozzese che prenderà il posto di Stanislav Lobotka, il quale è tornato con un infortunio dalla pausa della Nazionali. Poche le sorprese tra le

Empoli-Napoli : Conte sorprende tutti - ecco chi giocherà sulla sinistra - Spinazzola, con la sua esperienza e la sua capacità di coprire tutta la fascia, offre al Napoli una soluzione affidabile sia in fase offensiva che difensiva. La squadra è chiamata a giocare con intensità e determinazione, cercando di sfruttare al meglio ogni occasione e di evitare distrazioni che potrebbero compromettere il risultato. (Napolipiu.com)

Empoli-Napoli – Le probabili formazioni in campo - Allenatore: Roberto D’Aversa. Il match tra Empoli e Napoli mette a confronto due formazioni che hanno iniziato la stagione in maniera positiva. Nessuna novità in difesa, dove Goglichidze, Ismajli e Viti difenderanno la porta di Vasquez. Streaming Empoli Napoli 8^ giornata, dove vederla: Sky o Dazn. (Terzotemponapoli.com)

Empoli-Napoli - Conte in conferenza : “lavori in corso - c’è troppa esaltazione” - Siamo comunque soddisfatti del lavoro, stiamo lavorando tanto e bene”. . In vista della sfida di campionato contro l’Empoli il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato del percorso di ricostruzione della squadra e delle aspettative per la partita di domenica. Le squadre vincenti riescono ad essere belle ed a sporcarsi il vestito, ad essere camaleontiche, a capire la partita, la giornata”. (Calcioweb.eu)